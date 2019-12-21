Александр Андриевский – о матче против «Спартака»: Надеюсь, что зрителям понравилась игра Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский – о поражении команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:5 ОТ).

– Обидно проигрывать такие матчи, когда играешь неплохо и ведешь в счете, но это игра – никто не застрахован от ошибок. Надеюсь, что зрителям понравилась игра: хорошая развязочка в конце была, много голов. Думаю, зрители должны быть довольны. Тем более, скоро Новый год – предновогоднее настроение поднимаем. Надо сделать правильные выводы и смотреть в будущее с оптимизмом, - передает слова Андриевского пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в третьем периоде «Спартак» забросил четыре шайбы и перевел встречу в овертайме, где на 65-й минуте победу красно-белым принес точный бросок Вишневского.