Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в гостях (видео) - Советский спорт
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21 декабря 2019 10:54ХоккейЛипкин Антон

Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по голам в гостях (видео)

Капитан «Вашингтона» забросил 346-ю шайбу в гостях.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:3).

Гол в ворота «Девилз» стал для 34-летнего российского нападающего 346-м за карьеру в гостях, что позволило Овечкину догнать по этому показателю Марселя Дионна и выйти на шестое место. Отметим, что чаще всех в гостевых матчах забивал лучший снайпер в истории лиги Уэйн Гретцки (402).

Всего же этот гол стал для Овечкина 680-м за карьеру. Он остается на 12-м месте в истории и отстает на четыре шайбы от финна Теему Селянне.

Всего в нынешнем сезоне у Овечкина 35 (22+13) очков в 36 матчах.

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