Шелдон Киф: Прогресс у «Торонто» есть, и мне это нравится «Торонто» обыграл «Рейнджерс» и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе.

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал победу над «Рейнджерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Прогресс есть, и мне это нравится, – приводит слова Кифа официальный сайт лиги. – Даже когда дела идут не лучшим образом, движение вперед заметно».

Отметим, что Киф был назначен главным тренером «кленовых листьев» после отставки Майка Бэбкока. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала девять побед.

«Торонто» набрало 40 очков и поднялось на третье место в Атлантическом дивизионе. В следующем матче в субботу команда сыграет дома с «Детройтом».