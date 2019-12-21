Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:2).
Это очко стало для 33-летнего российского нападающего 1032-м за карьеру в лиге, что позволило ему сравняться с Александром Могильным, который занимает третье место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ.
Теперь на счету Малкина 1032 (400+632) очка. Больше среди игроков из России набирали только Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1246).
Отметим, что в нынешнем сезоне у Малкина 30 (9+21) очков в 22 играх. В следующем матче в субботу «Питтсбург» сыграет в гостях с «Ванкувером».
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