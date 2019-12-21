«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с Шинкаруком - Советский спорт
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21 декабря 2019 11:53ХоккейЛипкин Антон

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с Шинкаруком

У форварда 15 матчей в НХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с форвардом Хантером Шинкаруком, сообщает официальный твиттер пресс-службы КХЛ. Соглашение 25-летнего канадца с «драконами» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Шинкарук начинал сезон в АХЛ в составе «Шарлотт Чекерс». В 20 матчах на его счету 7 (4+3) очков при показателе полезности «–1» и четырех минутах штрафа.

Ранее он выступал в лиге за «Ютику Кометс», «Стоктон Хит» и «Лаваль Рокет». Всего в 325 матчах на его счету 166 (84+82) очков при показателе полезности «+16» и 122 минутах штрафа.

В НХЛ Шинкарук сыграл 15 матчах за «Ванкувер» и «Калгари» и набрал 4 (2+2) очка.

«Куньлунь Ред Стар» идет на шестом месте в Восточной конференции лиги.

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