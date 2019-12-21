Агент Билялова: Надеюсь, мы договоримся с «Ак Барсом» Голкипер «Ак Барса» может продлить контракт с клубом на два года.

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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

«Мы плотно разговариваем с «Ак Барсом» о продлении контракта на ближайшие два года, – приводит ТАСС слова представителя агентства, клиентом которого является 24-летний вратарь. – Нам бы хотелось в ближайшие пять дней иметь понимание по этому вопросу. Я надеюсь, что мы договоримся с «Ак Барсом».

В нынешнем сезоне Билялов одержал десять побед в 16 матчах, отразил 95,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,1 гола за игру. На счету голкипера рекордная сухая серия в российской истории – 316 минут 9 секунд.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны клубов НХЛ.