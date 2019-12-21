«Адмирал» победил минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ «Зубры» потерпели девятое поражение подряд.

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«Адмирал» выиграл у минского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

Голы у хозяев на счету шведов Адам Альмквиста, Маркуса Люнга, форварда Владимира Бутузова, словака Мартина Бакоша и форварда Алексея Дробина. Единственную шайбу гостей забросил Евгений Ковыршин.

«Адмирал» набрал 44 очка и поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. У «Динамо», потерпевшего девятое поражение подряд, осталось 28 очков и предпоследнее место на Западе.

В следующих матчах 23 декабря «Адмирал» сыграет дома с «Торпедо», а «Динамо» – в гостях с «Амуром».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Динамо» (Минск) – 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Голы: Альмквист, 14 (бол). Люнг, 25 (мен). Бутузов, 31. Бакош, 36. Дробин, 39 – Ковыршин, 48.