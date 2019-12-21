«Торпедо» разгромило «Куньлунь Ред Стар» в Пекине Дубль сделал Шредер.

«Торпедо» крупно обыграло «Куньлунь Ред Стар» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

В составе гостей дубль сделал американец Джордан Шредер, на счету которого также результативная передача.

Отметим, что «Торпедо» прервало серию из пяти поражений подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл после трех победных матчей.

«Торпедо» набрало 44 очка и продолжает занимать восьмое место в Западной конференции. У «Куньлунь Ред Стар» осталось 45 очков и шестое место на Востоке.

В следующих матчах 23 ноября «Торпедо» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке, а «Куньлунь Ред Стар» примет «Автомобилист».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 2:7 (2:1, 0:4, 0:2)

Голы: Йип, 5 (бол). Осипов, 11 – Шредер, 5 (бол), 51 (бол). Бочаров, 21. Ильин, 21. Щехура, 23. Баранцев, 29 (бол). Ураков, 55.