Дэвид Немировски: Сыграли, как хотели, все остальное не украшает игру «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо» набрали 108 минут штрафа.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (7:2) на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Игра получилась, – приводит слова Немировски официальный сайт клуба. – В первом периоде хорошо играли, но допустили две ошибки. Во втором и третьем собрались, сыграли, как хотели. Все остальное, что происходило... Бывает такое, но такие вещи не украшают игру».

Отметим, что на двоих команды набрали 108 минут штрафа, из них 81 – на счету игроков «Куньлунь Ред Стар».

«Торпедо» прервало серию из пяти поражений подряд, набрало 44 очка и продолжает занимать восьмое место в Западной конференции.