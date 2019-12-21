Мэтью Майоне: Удивило, почему люди говорят в Беларуси на русском, имея свой язык Канадец подписал пробный контракт с минским «Динамо».

ащитник минского «Динамо» Мэтью Майоне поделился первыми впечатлениями от жизни в Минске.

«Скажем, первое, что меня удивило в Беларуси: почему люди говорят здесь на русском, имея свой собственный язык, – приводит Sport.tut.by слова 29-летнего канадца. – Не понимал, почему слышу «спасибо» вместо «дзякуй». Не могу давать оценку, нормальна такая языковая ситуация или нет. Скорее, просто необычная. Но еще многое предстоит изучить».

Напомним, Майоне проводит второй сезон в КХЛ. Он дебютировал в лиге в составе рижского «Динамо» и набрал 46 (11+35) очков в 58 матчах. Нынешний сезон он начал в «Куньлунь Ред Стар», а на прошлой неделе подписал пробный контракт с минским «Динамо».