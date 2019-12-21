«Трактор» в овертайме переиграл «Нефтехимик» Хоккеисты «Трактора» в овертайме обыграли «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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В основное время встречи в составе челябинской команды заброшенной шайбой отметился Ессе Виртанен (6-я минута), а у нижнекамского клуба отличился Марат Хайруллин (60).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Лукаш Седлак (93).

После этой встречи «Трактор» набрал 31 очко и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Нижнекамска с 39 очками занимает десятую строчку.

В следующем туре «Трактор» в гостях сыграет против «Северстали», а «Нефтехимик» на своем льду сыграет с «Ак Барсом».