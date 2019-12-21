Рижское «Динамо» уступило «Йокреиту», потерпев седьмое поражение кряду Хоккеисты рижского «Динамо» проиграли «Йокериту» в гостевом регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:3.

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В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Брайан О'Нилл (8-я и 47-я минуты), Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51). У рижан отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).

В следующем матче «Йокерит» в гостях встретится с «Локомотивом», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Металлурга».