«Авангард» на своем льду обыграл «Салават Юлаев» Хоккеисты «Авангарда» обыграли «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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У омского клуба заброшенными шайбами отметились Егор Мартынов (13-я минута) и Вячеслав Войнов (50). В составе уфимской команды отличился Теэму Хартикайнен (30).

В следующем матче «Авангард» дома сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев», потерпевший третье поражение в десяти последних матчах сезона, на своем льду встретится с «Ак Барсом».