Дмитрий Квартальнов: Пропустили контратаки и закономерно проиграли матч Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение «Сибири» (0:3).

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- В зачет нам более-менее первый период. Была мнимая атака: пару моментов было в первом периоде, полтора момента − во втором. Не было такого: забить, добить. Состояние наше не позволяет в данный момент взламывать закрытую оборону соперника, нам бы так сыграть, но мы играем дома, нужно перетерпеть это время. К сожалению, мы пропустили контратаки и закономерно проиграли матч, - цитирует Квартальнова пресс-служба казанской команды.