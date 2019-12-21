«Авангард» продлил контракт с главным тренером Хартли до 2022 года

Как сообщает пресс-служба омского клуба, новое соглашение с 59-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
Напомним, что Хартли возглавляет «Авангард» с 2018 года. В прошлом сезоне команда под руководством канадца дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА со счетом 0-4.
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