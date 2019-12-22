Шайба Орлова принесла «Вашингтону» победу над «Тампой» (видео) «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Победную шайбу в третьем периоде забросил Дмитрий Орлов. Помимо гола на счету защитника одна результативная передача. Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, Александр Овечкин очков в матче не набрал.

В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Никита Кучеров. Этот гол стал для него 200-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

«Вашингтон» набрал 55 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Тампа» - 11-я (38).

24 декабря «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Лайтнинг» на своем льду примут «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Гудас, 25. Орлов (Кузнецов), 54. Дауд (Орлов), 58 — Кучеров, 50:00.