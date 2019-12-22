Шайба Орлова принесла «Вашингтону» победу над «Тампой» (видео)

«Вашингтон» на своем льду обыграл «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Победную шайбу в третьем периоде забросил Дмитрий Орлов. Помимо гола на счету защитника одна результативная передача. Евгений Кузнецов отметился голевой передачей, Александр Овечкин очков в матче не набрал.
В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Никита Кучеров. Этот гол стал для него 200-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.
«Вашингтон» набрал 55 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. «Тампа» - 11-я (38).
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