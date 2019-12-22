Дадонов забил гол в победной игре «Флориды» против «Каролины» (видео) «Пантерз» одержали третью победу подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на своем льду уступила «Флориде» со счетом 2:4 (0:1, 0:1, 2:2).

Счет в матче открыл нападающий гостей Евгений Дадонов, отличившийся в первом периоде. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский на лед не выходил.

Форвард хозяев Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида» расположилась на девятой позиции. В активе команды 39 очков. «Каролина» занимает четвертое место (46).

Следующие матчи команды проведут 24 декабря на выезде. «Пантерз» сыграют с «Тампой», а «Харрикейнз» - с «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Терявяйнен, 50. Валльмарк, 53 — Дадонов, 8. Бойл, 32. Юбердо, 41. Аккьяри, 51.