Шайба Гаврикова помогла «Коламбусу» обыграть «Нью-Джерси» (видео) «Блю Джекетс» одержали четвертую победу подряд.

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«Коламбус» на своем льду уверенно обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Владислав Гавриков. Для россиянина это очко стало 5-м (3+2) в текущем сезоне.

Нападающий «Девилз» Никита Гусев провел на льду более 12 минут, результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности »-3».

«Коламбус» набрал 36 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» - 15-й (27).

24 декабря «Блю Джекетс» сыграют в гостях против «Айлендерс», а «Девилз», также на выезде, с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бьоркстранд, 1, 9. Гавриков, 34. Веренски, 58. Нюквист, 59 — Батчер, 16.