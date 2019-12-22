Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ-2020 Мероприятие пройдет в Сент-Луисе.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран болельщиками капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ-2020.

Столичный дивизион — Александр Овечкин («Вашингтон»)

Атлантический дивизион — Давид Пастрняк («Бостон»)

Центральный дивизион — Натан Маккиннон («Колорадо»)

Тихоокеанский дивизион — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 35 (22+13) очков, а его клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Матч всех звезд НХЛ-2020 пройдет 24–26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре» в Сент-Луисе.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин отказался от участия в аналогичном мероприятии, за что был дисквалифицирован лигой на одну игру регулярного чемпионата.