Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ-2020

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран болельщиками капитаном команды Столичного дивизиона на Матч всех звезд НХЛ-2020.

Your #NHLAllStar Division Captains will be as follows:



Atlantic Division - David Pastrnak (@pastrnak96)

Central Division - Nathan MacKinnon (@Mackinnon9)

Metropolitan Division - Alex Ovechkin (@ovi8)

Pacific Division - Connor McDavid (@cmcdavid97) pic.twitter.com/YuU9ypQT4c