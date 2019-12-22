«Чикаго» в гостях обыграл «Колорадо» (видео) «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд

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«Колорадо» на своем льду уступил «Чикаго» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (1:0, 2:1, 0:4).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий гостей Джонатан Тэйвс, набравший 3 (1+2) очка.

Российские хоккеисты «Колорадо» Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков в матче не набрали.

В турнирной таблице Западной конференции «Эвеланш» занимают вторую строчку, в активе команды 47 очков. «Чикаго» расположился на 12-м месте (36).

24 декабря «Колорадо» сыграет на выезде против «Вегаса», а «Блэкхокс» на своем льду примут «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Чикаго» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Голы: Грейвс, 7. Калверт, 23, 40 — Тэйвз, 21. Кейн, 52. Дах, 52. Кубалик, 57. Мерфи, 60.