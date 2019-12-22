«Питтсбург» уступил «Ванкуверу», Малкин сделал результативную передачу (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
В составе «Пингвинз» единственную шайбу забросил Джейк Гюнцел, которому ассистировал Евгений Малкин. Теперь на счету россиянина 1033 очка в НХЛ. По этому показателю Малкин обогнал Александра Могильного и вышел на третье место среди российских хоккеистов. Лидером является Александр Овечкин (1246), следом за ним расположился Сергей Федоров (1179).
«Питтсбург» набрал 46 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» - 10-й на Западе (40).
24 декабря «Кэнакс» на своем льду примут «Эдмонтон», а «Пингвинз» в гостях встретятся с «Нэшвиллом» 28 декабря.
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