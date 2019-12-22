«Питтсбург» уступил «Ванкуверу», Малкин сделал результативную передачу (видео) «Кэнакс» одержали вторую победу подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на своем льду обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе «Пингвинз» единственную шайбу забросил Джейк Гюнцел, которому ассистировал Евгений Малкин. Теперь на счету россиянина 1033 очка в НХЛ. По этому показателю Малкин обогнал Александра Могильного и вышел на третье место среди российских хоккеистов. Лидером является Александр Овечкин (1246), следом за ним расположился Сергей Федоров (1179).

«Питтсбург» набрал 46 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Ванкувер» - 10-й на Западе (40).

24 декабря «Кэнакс» на своем льду примут «Эдмонтон», а «Пингвинз» в гостях встретятся с «Нэшвиллом» 28 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Виртанен, 16 (бол.). Миллер, 17:00 (бол.). Петтерссон, 37. Бэсер, 55 - Гюнцел (Малкин), 36.