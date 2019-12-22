Александр Овечкин: «Тампа» была свежее нас, но Холтби и меньшинство сыграли здорово «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру своей команды против «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Они были немного свежее нас, - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. - Но вы видели, как здорово сыграли Холтби и меньшинство».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду обыграл «Тампу» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Овечкин очков в этом матче не заработал.

«Вашингтон» набрал 55 очков и продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. 24 декабря «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Бостона».