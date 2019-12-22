КХЛ дисквалифицировала защитника «Спартака» Гончарова на два матча Также на хоккеиста наложен денежный штраф.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на два матча защитника столичного «Спартака» Максима Гончарова.

Хоккеист наказан за атаку в голову нападающего Дамира Рахимуллина в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Сочи» (5:4 ОТ), сообщается на сайте КХЛ.

Таким образом, Гончаров не поможет своей команде в сегодняшней встрече против «Барыса» в Москве и 25 декабря в гостевой игре против «Сибири».

В текущем сезоне защитник набрал 10 (4+6) очков в регулярном чемпионате КХЛ.