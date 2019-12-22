Артем Сергеев: «Салават Юлаев» проявляет мало активности на чужом пятачке По мнению хоккеиста, команде не хватает остроты в атакующих действиях.

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Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев прокомментировал неудачные результаты своей команды в последнее время.

– Против «Сибири» мы сыграли плохо как команда, а в Казани и против «Авангарда» не могу сказать, что игры у нас были некачественными. Считаю, что нам не хватает остроты, а завершение должно появиться как следствие остроты в атаках. Скорее нам не хватает хорошей спортивной наглости, мало проявляем активности на чужом пятачке, – цитирует Сергеева News.ru.

В этом сезоне 26-летний защитник сыграл в 34 матчах и отметился пятью результативными передачами.

Отметим, что вчера уфимцы потерпели третье поражение кряду, уступив в гостях «Авангарду» (1:2). До этого подопечные Николая Цулыгина уступили «Сибири» (2:3) и «Ак Барсу» (1:2).

На данный момент команда занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 41 встрече.