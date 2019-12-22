NBC включил Овечкина в первую тройку лучших нападающих НХЛ за 10 лет

В первую тройку попал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Вместе с ним в первом звене оказались Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрик Кейн из «Чикаго».
Еще один россиянин, Евгений Малкин, вошел во вторую тройку. Компанию ему составили Анже Копитар и Патрис Бержерон.
Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин привел «Кэпиталз» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Он стал первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана клуба. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 35 (22+13) очков, а его клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.
Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
В текущем сезоне в активе Малкина 31 (9+22) очко в регулярном чемпионате НХЛ.
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