NBC включил Овечкина в первую тройку лучших нападающих НХЛ за 10 лет Главный телеканал Северной Америки NBC озвучил свою версию лучших нападающих НХЛ за последние 10 лет.

В первую тройку попал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Вместе с ним в первом звене оказались Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрик Кейн из «Чикаго».

Еще один россиянин, Евгений Малкин, вошел во вторую тройку. Компанию ему составили Анже Копитар и Патрис Бержерон.

Напомним, Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин привел «Кэпиталз» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Он стал первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана клуба. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал 35 (22+13) очков, а его клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

В текущем сезоне в активе Малкина 31 (9+22) очко в регулярном чемпионате НХЛ.