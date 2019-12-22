Ржига может вернуться в КХЛ 61-летний специалист тренирует сборную Чехии

В ближайшее время Милош Ржига, который в данный момент работает со сборной Чехии, может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Об этом сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

«По нашей информации, чешский специалист Милош Ржига, известный по работе с «Атлантом», «Спартаком» и СКА, в ближайшее время вернется в КХЛ. Тренер, который сейчас работает со сборной Чехии, будет работать с одним из грандов Востока, который сейчас испытывает серьезные проблемы с игрой и набором очков», – говорится в сообщении источника.

Ржига ранее работал в КХЛ с 2008 по 2018 годы, тренируя «Спартак», «Атлант», СКА и братиславский «Слован». Под его руководством «Атлант» в сезоне-2010/11 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил в пяти матчах «Салавату Юлаеву».

Сборная Чехии в нынешнем году под руководством Ржиги заняла четвертое место на чемпионате мира в Словакии.

В сезоне-2010/11 «Атлант» под руководством Ржиги стал финалистом плей-офф КХЛ, где уступил «Салавату Юлаеву» (1:4).