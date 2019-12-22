Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Сочи» Хоккеисты московского «Динамо» обыграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

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В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Вадим Шипачев (30-я минута), Максим Афиногенов (48) и Даниил Тарасов (59), у сочинской команды отличился Дмитрий Архипов (37).

Отметим, что на 39-й минуте форвард «Сочи» Сергей Шмелев не смог реализовать буллит.

После этой игры «Динамо» набрало 51 очко и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 37 очками расположился на девятом месте.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет против ЦСКА, а «Сочи» на выезде встретится с «Северсталью».