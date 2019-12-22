Дубль Григоренко помог ЦСКА разгромить в гостях «Витязь» Хоккеисты «Витязя» крупно проиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

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В составе подмосковного клуба заброшенной шайбой отметился Александр Семин (3-я минута), у армейцев отличились Марио Кемпе (25), Михаил Григоренко (27, 55), Павел Карнаухов (28), Сергей Толчинский (43) и Мэт Робинсон (57).

После этой игры ЦСКА набрал 57 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь», имея в активе 47 очков, занимает седьмую строчку на «Западе».

В следующем матче ЦСКА на своем льду 24 декабря сыграет против «Металлурга», а «Витязь» 28 числа вновь встретится с ЦСКА, но уже в гостях.