«Спартак» обыграл «Барыс», одержав третью победу подряд Матч состоялся в Москве.

В игре регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на своей площадке обыграл «Барыс» из Казахстана – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

В составе красно-белых на 9-й и 25-й минутах отличились Илья Зубков и Артем Федоров. Форвард «Барыса» Аркадий Шестаков «размочил» счет на 27-й, но клуб из Нур-Султана не смог спастись от поражения. За 14 секунд до финальной сирены Александр Хохлачев забросил шайбу в пустые ворота.

«Спартак», одержавший третью победу кряду, занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 39 встречах.

Поражение в Москве прервало четырехматчевую выигрышную серию «Барыса». Клуб из Казахстана идет третьим на Востоке (50 очков в 38 матчах).

25 декабря «Спартак» сыграет в гостях с «Сибирью». В тот же день «Барыс» примет СКА.