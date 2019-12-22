Владимир Крикунов: Качество игры было не очень хорошее, но два очка есть два очка

Сегодня московское «Динамо» на своей площадке обыграло «Сочи» со счетом 3:1, дожав соперника в третьем периоде. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов остался недоволен качеством игры, несмотря на выигрыш.
«Наверное, после победы в матче с «Северсталью» наши игроки находились немного в эйфории, – цитирует тренера сайт КХЛ. – Думали, здесь тоже все легко будет. Хотя мы говорили ребятам, что соперник последний матч проиграл не совсем заслуженно. Предупреждали, что у «Сочи» хорошие контратаки. Второй и третий период такими получились, что мы спокойно могли проиграть матч. Хорошо, что забили этот второй нелогичный гол. Болельщики погнали нас вперед очень вовремя. Третий гол уже был исполнен как надо. Готовимся дальше. Качество игры было не очень хорошее, но два очка есть два очка».
«Динамо» идет на третьем месте в Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. Следующий матч команда Крикунова проведет 25 декабря в гостях у ЦСКА.
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