Ткачев – об игре СКА: Тяжело сказать, почему у нас проблемы с реализацией На данный момент команда Алексея Кудашова занимает 2-е место в таблице «Запада».

Форвард СКА Владимир Ткачев прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Нас заранее предупреждали, что будет тяжелый матч, чтобы настраивались. Не нужно смотреть, на каком месте «Металлург» в таблице, у них хорошая команда. Тяжело сказать, почему у нас есть проблемы с реализацией. Может, просто не везет, а в следующих матчах заскочит побольше.

Были серии, когда мы проигрывали несколько матчей, но потом удалось выровнять ситуацию. Недаром мы одержали 12 побед подряд. Нужно продолжать в том же духе. Всегда есть над чем работать, есть что улучшать. Мы стараемся», – цитирует игрока «Чемпионат».

24 декабря «Магнитка» сыграет в гостях с московским ЦСКА, а питерцы днем позже встретятся на выезде с «Барысом».