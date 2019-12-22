Знарок – о победе над «Барысом»: Тяжелый матч, у нас было много удалений Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после победы над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелый матч. Начало было неплохим, но, к сожалению, у нас было много удалений. Ребята бились до конца и добились победы. Но «Спартак» может играть еще лучше», – цитирует специалиста ТАСС.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Сибирью», а «Барыс» встретится с питерским СКА. Обе игры пройдут 25 декабря.