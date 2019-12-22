Гудачек – об игре с «Барысом»: Лучшая победа «Спартака» в этом сезоне Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

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Вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек дал комментарий после победы над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1).

«Я люблю играть при такой атмосфере, классный ретро-матч, мы приехали на очень красивых машинах. Лучшая победа в сезоне. Очень быстрая игра была, много игроков «Барыса» передо мной постоянно катались, но мы знали, что соперник будет так играть, готовились к этому.

Все знают, что «Барыс» очень хорошо играет в большинстве, но наше меньшинство сегодня здорово отработало, к тому же я видел все броски, а это самое главное для вратаря», – цитирует игрока ТАСС.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Сибирью», а «Барыс» встретится с питерским СКА. Обе игры пройдут 25 декабря.