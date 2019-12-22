Никитин – о победе над «Витязем»: Поговорили в перерыве, после чего забили свои голы

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин в беседе с клубной пресс-службой поделился эмоциями после победы над «Витязем» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ (6:1).
«Плохо начали, в перерыве переговорили, и во втором периоде включились, на большинстве удачно сработали. После этого уже в хоккей поиграли, забили свои голы», – сказал Никитин на пресс-конференции.
После этой игры ЦСКА набрал 57 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Витязь», имея в активе 47 очков, занимает седьмую строчку на «Западе».
В следующем матче ЦСКА на своем льду 24 декабря сыграет против «Металлурга», а «Витязь» 28 числа вновь встретится с ЦСКА, но уже в гостях.
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