«Рейнджерс» разгромил «Анахайм», Панарин сделал результативную передачу (видео) - Советский спорт
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23 декабря 2019 06:15ХоккейНечаев Юрий

«Рейнджерс» разгромил «Анахайм», Панарин сделал результативную передачу (видео)

Клуб из Нью-Йорка прервал серию из трех поражений подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду крупно обыграл «Анахайм» со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).

В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер.

Нападающий хозяев Артемий Панарин сделал результативную передачу. Россиянин набирает очки на протяжении семи игр подряд. Всего на его счету 45 (20+25) очков в текущем сезоне.

«Рейнджерс» набрали 38 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» - 13-й на Западе (34).

24 декабря команда из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Филадельфии», а «Дакс» 28 декабря примут «Вегас».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хытил, 8. Хауден (Панарин), 9. Крайдер, 13, 37. Зибанежад, 42 (мен.) — Стил, 10.

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