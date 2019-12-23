«Рейнджерс» разгромил «Анахайм», Панарин сделал результативную передачу (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на своем льду крупно обыграл «Анахайм» со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).
В составе победителей дублем отметился Крис Крайдер.
Нападающий хозяев Артемий Панарин сделал результативную передачу. Россиянин набирает очки на протяжении семи игр подряд. Всего на его счету 45 (20+25) очков в текущем сезоне.
«Рейнджерс» набрали 38 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» - 13-й на Западе (34).
24 декабря команда из Нью-Йорка сыграет в гостях против «Филадельфии», а «Дакс» 28 декабря примут «Вегас».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хытил, 8. Хауден (Панарин), 9. Крайдер, 13, 37. Зибанежад, 42 (мен.) — Стил, 10.