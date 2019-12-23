Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения в игре против «Калгари» (видео) В последних четырех матчах «Старз» потерпели три поражения.

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«Даллас» крупно уступил «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

В составе победителей по 3 очка набрали Мэттью Ткачук (1+2) и Элиас Линдхольм (0+3).

У «Далласа» единственную шайбу забросил Денис Гурьянов. Российский нападающий набрал 13 (8+5) очков в 32 матчах текущего сезона.

Одноклубники Гурьянова Александр Радулов и Антон Худобин участия в матче не принимали.

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» набрал 43 очка и занимает восьмое место. «Даллас» - пятый (44).

24 декабря «Флэймз» сыграют в гостях против «Миннесоты», а 29 декабря «Старз» на своем льду примут «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Калгари» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Гурьянов, 13 — Манджапане, 13. Ткачук, 33. Монахан, 35. Баклунд, 51. Райан, 58.