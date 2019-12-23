«Аризона» обыграла «Детройт» (видео) «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Детройт» на своем льду уступил «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (0:2, 0:1, 2:2).

В составе победителей дубль и голевую передачу записал себе в актив Клейтон Келлер. Оливер Экман-Ларссон оформил ассистентский хет-трик.

Защитник Илья Любушкин провел на льду почти 16 минут и результативными действиями не отметился.

«Аризона» набрала 46 очков и поднялась на третье место в таблице Западной конференции. «Детройт» - последний на Востоке (21).

24 декабря «Койотис» сыграют в гостях против «Нэшвилла», а 29 декабря «Ред Уингз», также на выезде, встретятся с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Аризона» — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Задина, 50. Бертуцци, 56 — Келлер, 14, 17. Седерберг, 21. Холл, 46. Дворак, 51.