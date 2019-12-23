Передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» (видео) - Советский спорт
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23 декабря 2019 09:07ХоккейНечаев Юрий

Передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» (видео)

«Шаркс» потерпели третье поражение подряд.

В заключительном матче игрового дня в НХЛ «Сан-Хосе» на своем льду уступил «Вегасу» со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Российский нападающий гостей Валентин Зыков провел на льду 11 минут и отметился результативной передачей. В активе россиянина 4 (1+3) очка в текущем сезоне.

«Вегас» набрал 46 очков и поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» - 15-й (34).

24 декабря «Голден Найтс» на своем льду примут «Колорадо», а 28 декабря, также на своей площадке, «Шаркс» сыграют с «Лос-Анджелесом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Кутюр, 44 — Штястны (Зыков), 38. Теодор, 49. Марчессо, 57.

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