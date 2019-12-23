Передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе» (видео)

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео)Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику.14.12.2019 14:00ММАУсачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфиналВо втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева.14.11.2019 20:30ТеннисМысин Николай
Московский футбол готовится к Году БесковаК концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола.20.12.2019 14:00ФутболКоновальцева Елена
«Во всем белом». Владимир Стогниенко про Месси, Вика Уайлда и любовь к хоккеюОчередным гостем программы «Во всем белом» стал Владимир Стогниенко.23.12.2019 08:00Футбол
Реформаторский зуд в Доме футбола на ТаганкеНе исключено, что последние дни уходящего года могут потрясти наш футбол до основания. Лишь о некоторых из проектов (которые могут случиться, а могут – и нет) рассуждает главный редактор «Советского спорта».22.12.2019 10:00ФутболЯременко Николай
«Шторм» разбушевался. Шлеменко закрыл поражение от ХаникаттаРоссийский боец среднего веса Александр Шлеменко одержал победу в рамках турнира RCC в Екатеринбурге над американцем Дэвидом Бранчем. В со-главном поединке вечера первое поражение в карьере потерпел Иван Штырков.14.12.2019 21:30ММАУсачев Владислав
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис ЛебедевРоссийский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну.20.12.2019 20:00БоксУсачев Владислав
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестаяВторой этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте.15.12.2019 18:15БиатлонТигай Лев
Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрывАлександр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ.21.12.2019 09:30ХоккейТрофименко Кирилл
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-оффАндрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал.19.11.2019 23:00ТеннисМысин Николай