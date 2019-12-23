Михаил Григоренко: Плохо, что разбили нос Капризову, но это случилось в нужное время ЦСКА начал забивать «Витязю» после нарушения на Капризове.

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Форвард ЦСКА Михаил Григоренко после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (6:1) высказался об игре форварда Кирилла Капризова.

«Плохо, что разбили нос Капризову, но это случилось в нужное время, получается, – приводит «Р-Спорт» слова 25-летнего нападающего. – Кирилл вообще молодец, пару удалений на себе заработал. Страдал за команду, можно сказать».

Отметим, что во втором периоде форвард «Витязя» Алексей Макеев получил двойной малый штраф за нарушение на Капризове, после чего ЦСКА дважды реализовал большинство и вышел вперед.

Григоренко в этом матче набрал 4 (2+2) очка.