Дэвид Куинн: «Рейнджерс» были немного заведенными после матча с «Торонто» «Рейнджерс» обыграли «Анахайм».

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1).

«В нас было много энергии, и мы были немного заведенными после того, что случилось в Торонто (3:6), – приводит слова Куинна официальный сайт лиги. – Поэтому все вышли на лед с конкретной целью. И мне очень понравилось, как мы показали себя».

Отметим, что лучший бомбардир «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу, набрав очки в седьмом матче подряд.

«Рейнджерс» набрали 38 очков и остаются на шестом месте в Столичном дивизионе. В понедельник команда сыграет в гостях с «Филадельфией».