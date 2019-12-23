Дмитрий Квартальнов: В Давосе потрясающая атмосфера, на матче с «Салаватом Юлаевом» будет праздник

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался об атмосфере на матче с «Салаватом Юлаевом», который пройдет в Давосе.
«Я здесь играл за «Давос» на Кубке Шпенглера, здесь потрясающая атмосфера, – приводит ТАСС слова Квартальнова. – Сегодня на арене тоже должна быть атмосфера праздника».
Отметим, что 19 декабря «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Казани (2:1). До этого команды одержали по одной победе: 19 октября выиграли уфимцы (3:1), 24 ноября – казанцы (4:3 Б).
Напомним, матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» пройдет 23 декабря на «Айсштадион» в Давосе. Начало игры – 21:30 (мск).
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