Дмитрий Квартальнов: В Давосе потрясающая атмосфера, на матче с «Салаватом Юлаевом» будет праздник «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в Швейцарии.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался об атмосфере на матче с «Салаватом Юлаевом», который пройдет в Давосе.

«Я здесь играл за «Давос» на Кубке Шпенглера, здесь потрясающая атмосфера, – приводит ТАСС слова Квартальнова. – Сегодня на арене тоже должна быть атмосфера праздника».

Отметим, что 19 декабря «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Казани (2:1). До этого команды одержали по одной победе: 19 октября выиграли уфимцы (3:1), 24 ноября – казанцы (4:3 Б).

Напомним, матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» пройдет 23 декабря на «Айсштадион» в Давосе. Начало игры – 21:30 (мск).