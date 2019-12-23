Андрей Николишин: Малкину по силам обойти Федорова по количеству очков в НХЛ Нападающий «Питтсбурга» является одним из самых результативных россиян в истории лиги.

Олимпийский чемпион Андрей Николишин пожелал нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину превзойти достижение Сергея Федорова по количеству очков в НХЛ.

«Женька всегда хорошо играл. Я бы не сказал, что у него были какие-то провальные сезоны или спады. Я думаю, ему вполне по силам обойти Федорова. Это не будет для него большой проблемой, возраст позволяет ему еще лет пять-шесть спокойно играть на высоком уровне. Желаю Жене, чтобы он до этой отметки и дошел, и превзошел», - цитирует Николишина Sport24.ru.

Напомним, 22 декабря в игре против «Эдмонтона» (1:4) Малкин отметился результативной передачей. Это очко стало для нападающего 1033-м в карьере в НХЛ. По этому показателю Малкин обогнал Александра Могильного и вышел на третье место среди российских хоккеистов. Лидером является Александр Овечкин (1246), следом за ним расположился Сергей Федоров (1179).

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

В текущем сезоне в активе Малкина 31 (9+22) очко в регулярном чемпионате НХЛ.