Николай Цулыгин: Сложно найти плюсы в выступлении в «Кубке Шпенглера» - Советский спорт
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23 декабря 2019 15:15ХоккейЛипкин Антон

Николай Цулыгин: Сложно найти плюсы в выступлении в «Кубке Шпенглера»

«Салават Юлаев» выступит на «Кубке Шпенглера» в Давосе.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин высказался о выступлении команды на «Кубке Шпенглера».

«Мы уже ощутили на себе спад, потому что нам пришлось сыграть много игр подряд, – приводит ТАСС слова Цулыгина. – Для нас самое главное – чемпионат КХЛ, поэтому сложно найти какие-то плюсы».

Напомним, в понедельник «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в Давосе в рамках регулярного чемпионата КХЛ. А с 26 по 31 декабря команда примет участие в Кубке Шпенглера. В группе Торриани ее соперниками станут «Амбри-Пиотта» и ТПС.

«Салават Юлаев» набрал 45 очков в 41 матче и занимает шестое место в Восточной конференции.

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