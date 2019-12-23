Николай Цулыгин: Сложно найти плюсы в выступлении в «Кубке Шпенглера»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин высказался о выступлении команды на «Кубке Шпенглера».
«Мы уже ощутили на себе спад, потому что нам пришлось сыграть много игр подряд, – приводит ТАСС слова Цулыгина. – Для нас самое главное – чемпионат КХЛ, поэтому сложно найти какие-то плюсы».
Напомним, в понедельник «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в Давосе в рамках регулярного чемпионата КХЛ. А с 26 по 31 декабря команда примет участие в Кубке Шпенглера. В группе Торриани ее соперниками станут «Амбри-Пиотта» и ТПС.
«Салават Юлаев» набрал 45 очков в 41 матче и занимает шестое место в Восточной конференции.
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