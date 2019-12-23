«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» В Казань переезжают Аверин и Санников.

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев в результате обмена продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает официальный сайт ярославского клуба.

26-летний нападающий провел всю карьеру в Казани. В 383 матчах за «Ак Барс» Ткачев набрал 168 (81+87) очков. В 2018 году вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина.

В свою очередь в «Ак Барс» переходят защитник Николай Аверин и форвард Степан Санников.

23-летний Аверин в 83 матчах в КХЛ за «Локомотив» и «Амур» набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–9» и 24 минутах штрафа. 29-летний Санников выступал за «Локомотив» с 2018 года после перехода из «Сибири». В 585 матчах в лиге на его счету 181 (73+108) очко при показателе полезности «+5» и 303 минутах штрафа.