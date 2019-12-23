Апальков сменил «Локомотив» на «Динамо» - Советский спорт
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23 декабря 2019 15:46ХоккейЛипкин Антон

Апальков сменил «Локомотив» на «Динамо»

Ярославцы получат денежную компенсацию.

Форвард «Локомотива» Даниил Апальков продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых.

27-летний нападающий выступал за «Локомотив» с 2011 года после перехода из магнитогорского «Металлурга». В 495 матчах в КХЛ на его счету 199 (85+114) очков при показателе полезности «+27» и 198 минутах штрафа. В обмен на игрока «Локомотив» получил денежную компенсацию.

Ранее стало известно о том, что в «Локомотиве» продолжит карьеру форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев.

Апальков присоединится к «Динамо» в ближайшее время и 25 декабря может сыграть с ЦСКА.

«Динамо» набрало 51 очко в 40 матчах и занимает третье место в Западной конференции.

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