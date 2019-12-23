Дэвид Немировски: Когда «Адмирал» начал давить, надо было забить «Торпедо» разгромил «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Очень доволен, – приводит слова Немировски официальный сайт «Адмирала». – У ребят игра получилась. Хорошо начали игру, забили сразу очень важный гол.

Во втором периоде «Адмирал» начал давить чуть-чуть, в нужный момент надо было забить. Забили и третий доиграли хорошо. Всю игру внимательно играли в обороне и забивали в моменты, когда «Адмирал» давил на нас».

Напомним, дубль в составе «Торпедо» сделал форвард Михаил Смолин, по голу забили Антон Шефельд, Тай Рэтти и Артем Аляев. Голкипер Андерс Линдбек отразил все 34 броска.

«Торпедо» одержало вторую победу после серии из пяти поражений.