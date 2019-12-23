Рафик Якубов: Санников интересовал «Ак Барс» долгое время Защитник Аверин и форвард Санников перешли из «Локомотива» в «Ак Барс».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов высказался о форварде Степане Санникове и защитнике Николае Аверине, которые перешли в команду из «Локомотива».

«Нападающий Степан Санников интересовал «Ак Барс» долгое время − это очень боевой игрок, который умеет выполнять тренерское задание, он точно укрепит нашу атаку, – приводит слова Якубова официальный сайт клуба. – Защитник Николай Аверин – оборонительный защитник, умеющий играть в меньшинстве: сейчас нам нужны игроки такого плана. Учитывая травмы и вызовы в молодёжную сборную, линия обороны нуждается в усилении».

23-летний Аверин в 83 матчах в КХЛ за «Локомотив» и «Амур» набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–9» и 24 минутах штрафа. 29-летний Санников выступал за «Локомотив» с 2018 года после перехода из «Сибири». В 585 матчах в лиге на его счету 181 (73+108) очко при показателе полезности «+5» и 303 минутах штрафа.

Напомним, из «Ак Барса» в «Локомотив» перешел форвард Владимир Ткачев.