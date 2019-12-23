Александр Бурмистров: «Кубок Шпенглера»? Хорошо побывать в Давосе и отдохнуть головой «Салават Юлаев» сыграет в Давосе с «Ак Барсом», после чего примет участие в «Кубке Шпенглера».

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров высказался об участии команды в «Кубке Шпенглера».

«Наши семьи тоже сюда приехали, как и принято в «Кубке Шпенглера», – приводит ТАСС слова 28-летнего нападающего. – На трибунах они будут сидеть и неудобно будет перед ними плохо играть.

А Кубок Шпенглера – полезный турнир для команды, хочется насладиться атмосферой и просто хорошо здесь побывать, головой отдохнуть».

Напомним, в понедельник в Давосе «Салават Юлаев» проведет с «Ак Барсом» матч регулярного чемпионата КХЛ. А с 26 по 31 декабря команда примет участие в «Кубке Шпенглера». В группе Торриани ее соперниками станут «Амбри-Пиотта» и ТПС.