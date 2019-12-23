Молодежная сборная России разгромила команду Словакии перед стартом МЧМ-2020 Соревнования пройдут в Чехии и стартуют 26 декабря.

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Хоккеисты молодежной сборной России нанесли крупное поражение игрокам Словакии в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В составе победителей отличились Александр Романов, Иван Морозов, Александр Хованов, Егор Соколов, у которого дубль, а также Максим Грошев, Никита Александров, Дмитрий Воронков и Василий Подколзин.

26 декабря сборная России начнет молодежный чемпионат мира. В этот день ей предстоит матч со сверстниками из Чехии. Встреча пройдет в городе Острава и стартует в 17.00 мск.