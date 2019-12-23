Хауден перешел в «Витязь» В составе нижегородцев он сыграл 36 матчей в КХЛ.

27-летний нападающий «Торпедо» Куинтон Хауден перешел в «Витязь». Об этом сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Ранее хоккеист на протяжении двух сезонов выступал за минское «Динамо», сыграв 114 встречах, отметившись 29 шайбами и 31 ассистами.

В НХЛ он играл за такие команды, как «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс» – на его счету 97 матчей и 17 (10+7) очков.

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 36 матчей, набрав 13 (7+6) очков.

На данный момент «Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции с 47 очками, «Торпедо» располагается на восьмой строчке, отставая от подмосковной команды на одно очко.